Norwegia zezwoliła rosyjskim przewoźnikom na przekroczenie granicy i dotarcie na Svalbard. Kończy to spór trwający przez ostatnie tygodnie. Rosja chciała dostarczyć pracującym tam górnikom między innymi żywność, a także części zamienne i sprzęt niezbędny do przygotowań do zimy.

W ostatnich tygodniach rosyjski ładunek nie mógł dotrzeć na Svalbard. Miał dostarczyć niezbędne towary przede wszystkim dla pracujących tam górników. Na transport nie zgadzała się Norwegia, która tłumaczyła się sankcjami nałożonymi przez Unię Europejską.

Teraz rosyjski konsul na Svalbardzie Siergiej Guszyn poinformował, że Norwegia zezwoliła na przekroczenie ładunku przez granicę. „Przez cały czas istniał ścisły kontakt między ministerstwami spraw zagranicznych Rosji i Norwegii. Sytuacja została rozwiązana” – powiedział.

Do sprawy odniosła się też rzeczniczka norweskiego MSZ Ane Haavardsdatter Lunde. „Nigdy nie mieliśmy zamiaru blokować dostawy, możliwe rozwiązania istniały od początku” – powiedziała. „Rozwiązanie zostało znalezione po dobrym dialogu z Rosją i nie stanowi cofnięcia się Norwegii” – dodała.

Źr.: WP