Pracownia United Surveys przeprowadziła dla serwisu Wirtualna Polska sondaż po powrocie do polskiej polityki Donalda Tuska. Zapytano w nim o to, czy nowy-stary szef Platformy Obywatelskiej mógłby odebrać władzę Zjednoczonej Prawicy.

Powrót Donalda Tuska cały czas rozgrzewa opinię publiczną. To oczywiście stało się przyczynkiem do przeprowadzenia sondażu. Opracowała go pracownia United Surveys na zlecenie serwisu Wirtualna Polska. Badacze postanowili zapytać respondentów o to, czy ich zdaniem Donald Tusk może odebrać władzę Zjednoczonej Prawicy.

Na pytanie „czy Pana/Pani zdaniem PO z Donaldem Tuskiem na czele odbierze władzę PiS?” 40% uczestników badania odpowiedziało twierdząco. Odmiennego zdania jest jednak aż 47%. 13% respondentów przyznaje z kolei, że nie ma zdania na temat całej sytuacji.

Badanie przeprowadzono również wśród zwolenników danej opcji politycznej. 83% sympatyków Zjednoczonej Prawicy twierdzi, że Tusk nie odbierze władzy ich ulubionej formacji, natomiast 7% uważa, że jest to możliwe. 11% nie ma zdania w tej kwestii.

Odmienna sytuacja panuje wśród sympatyków opozycji. Oni twierdzą z kolei, że powrót Donalda Tuska może wpłynąć na utratę władzy przez Zjednoczoną Prawicę. Tego zdania jest aż 63% z nich. 24% ma sceptyczne stanowisko, a 13% przyznaje, że nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Internetowi komentatorzy twierdzą, że wyniki sondażu mogą podciąć skrzydła opozycji. Wielu polityków było bowiem mocno podekscytowanych powrotem Donalda Tuska. W swoich wpisach na Twitterze sugerowali, że powrót byłego premiera może być tzw. „gamechangerem”. Wychodzi jednak na to, że nie jest to takie proste.