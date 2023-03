Niedziela w obrządku katolickim to dzień święty. Konieczna jest więc obecność na mszy świętej, a także wstrzymanie się od niektórych czynności. Jakich?

Niedziela w Kościele Katolickim to najważniejszy dzień tygodnia. Obowiązkowe jest więc uczestnictwo we mszy świętej, a także stosowanie się do zasad wynikających z obrządku. W tym dniu nie powinno się wykonywać pewnych czynności. W przeciwnym razie katolicy narażają się na grzech ciężki, który następnie należy wskazać przy pierwszej możliwej spowiedzi świętej.

Istotne jest przede wszystkim to, by w niedzielę unikać pracy, kiedy ta jest „niekonieczna”. Oznacza to więc, że powinno się odkładać na później zadania, które możliwe są do wykonania w innym terminie. Jeżeli pomimo tego wykonujemy jakąś prace z pobudek dotyczących np. chciwości, robiąc to świadomie i dobrowolnie, będąc katolikami czynimy grzech ciężki. Oczywiście istnieją zawody, których praca w niedzielę jest niezbędna i w tych przypadkach powyższa zasada nie obowiązuje.

Pod pojęciem pracy kryją się również czynności domowe. Grzechem będzie więc posprzątanie całego domu w niedzielę, w sytuacji gdy całą sobotę spędziliśmy na odpoczynku. Jasne jest bowiem, że posprzątać mieszkanie można było właśnie tego dnia. Nie ma natomiast przeciwskazań do drobnych, niezbędnych prac porządkujących.

Niektórzy twierdzą, że grzechem mogą być zakupy w niedzielę. Gdy jesteśmy katolikami zakupy tzw. „niekonieczne” powinniśmy wykonywać w inne dni tygodnia niż niedziela. Jeżeli więc nie mamy pilnej potrzeby zrobienia zakupów w niedzielę, winno się ich nie robić.

Tych rzeczy w niedzielę robić nie można. To wynika z katolickiego obrządku

Do kwestii niedzielnych zakupów odniósł się zresztą na Tik Toku ks. Sebastian Picur. – Czy te zakupy są konieczne w niedzielę i czy można je zrobić w tygodniu? Warto pewne sprawy ogarnąć przed niedzielą – informował duchowny.

Należy jednocześnie pamiętać, że grzechem nie będzie kupno lekarstw w aptece, gdy źle się czujemy. Co inne jednak, gdy spędzamy czas na zakupach, a tym czas zaniedbujemy katolicki obowiązek uczestnictwa w niedzielnym nabożeństwie.

Jak widać, katolików obowiązują pewne zasady, których łamać się nie powinno. W przeciwnym razie istnieje narażenie na grzech ciężki.

Przeczytaj również: