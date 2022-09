Joanna Kurska ma wrócić do pracy w Telewizji Polskiej – podaje portal Press.pl. Żona Jacka Kurskiego ma pokierować zespołem „Pytania na śniadanie”, które emitowane jest w telewizyjnej Dwójce. W poniedziałek Rada Mediów Narodowych ogłosiła, że dotychczasowy prezes TVP zostaje odwołany, a jego miejsce zajmie Mateusz Matyszkowicz.

Decyzja o odwołaniu Jacka Kurskiego z funkcji prezesa Telewizji Polskiej wywołała duże zaskoczenie. Podjęła ją w poniedziałek Rada Mediów Narodowych. Następcą Kurskiego ma zostać Mateusz Matyszkowicz, natomiast przyszłość Kurskiego nie jest znana. Według nieoficjalnych doniesień ma objąć stanowisko w rządzie.

Co ciekawe, kilka dni temu Jacek Kurski odniósł się do ewentualnego powrotu swojej żony do TVP. „Umówiliśmy się, że żona wróci do pracy, kiedy przestanę być prezesem. To jest jakaś straszna kara, być może przesadna, jaką wyznaczyliśmy sobie. Cóż jest winna moja żona, że się we mnie zakochała, a ja w niej?” – mówił w rozmowie z „Faktem”.

Joanna Kurska faktycznie w przeszłości pracowała w TVP, wcześniej zdobywając doświadczenie również w Polsacie i Radiu Eska. W 2016 roku była dyrektorką biura programowego i dyrektorką biura marketingu. Po jej odejściu stacja opublikowała oświadczenie, w którym wyjaśniono, że Joanna Kurska „zakończyła pracę w telewizji ze względu na nawiązanie osobistej relacji z prezesem Jackiem Kurskim”.

Wygląda jednak na to, że Joanna Kurska po odejściu swojego męża z TVP wróci do pracy w telewizji. Jak donosi Press.pl, ma ona pokierować zespołem „Pytania na śniadanie”.

Źr.: Press.pl