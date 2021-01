Joanna Mucha nie wyklucza współpracy z Donaldem Tuskiem. Nowa posłanka ruchu Szymona Hołowni uważa, że były premier wciąż cieszy się wielkim uznaniem u Polaków. – Z całą pewnością wszyscy przywitamy go z otwartymi ramionami – powiedziała w rozmowie z „Super Expressem”.

Transfer Joanny Muchy do formacji politycznej Szymona Hołowni zaskoczył niejednego obserwatora polskiej sceny politycznej. Była minister sportu wciąż należała do czołowych polityków PO. Co więcej, to właśnie Mucha wycofała się z wyborów na przewodniczącego i przyczyniła się do zwycięstwa Borysa Budki, które miało odświeżyć największą partię opozycyjną. Tymczasem, po niespełna roku od wyborów w PO, była minister ogłosiła rozstanie z PO.

Mucha przekonuje jednak, że decyzja o przejściu do Hołowni została przez nią przemyślana. Jak mówiła w czwartkowej rozmowie zna antenie TVN24, PO „straciła moc wygrywania wyborów„. – Platforma no przynajmniej te dwie ostatnie tury wyborcze, czyli wybory w 2019 i 2020 roku mogła wygrać i nie wygrała – powiedziała.

Joanna Mucha o ewentualnym powrocie Donalda Tuska do krajowej polityki. „Wszyscy przywitamy go z otwartymi ramionami”

Swoje odejście komentowała także w rozmowie z Kamilą Biedrzycką z „Super Expressu„. Posłanka zdradziła, że kilka miesięcy temu podjęła decyzję o wyjściu z polityki. – Dopiero relacja z Szymonem Hołownią sprawiła, że zdecydowałam się zaangażować w jego ruch. Więc tak, mogę w sposób absolutnie jednoznaczny powiedzieć, że nie wrócę do Platformy Obywatelskiej – oświadczyła.

Dziennikarka dopytała Muchę o ewentualny powrót Donalda Tuska do krajowej polityki. – Dla wielu ludzi jest wartością dodaną do polskiej polityki – przyznała. W opinii Muchy ewentualny powrót Tuska byłby korzystny dla opozycji. – Z całą pewnością wszyscy przywitamy go z otwartymi ramionami – zauważyła.

Posłanka podkreśliła, jak utalentowanym politykiem jest Tusk. – On ma fenomenalnego politycznego nosa. Jest nieprawdopodobnym patriotą i jestem przekonana o tym, że wybierze tę rolę, w której będzie mógł najwięcej zrobić dla polskiej opozycji – dodała.