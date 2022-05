Przewodniczący Komisji Wywiadu w amerykańskiej Izbie Reprezentantów Adam Schiff był w delegacji Kongresu, która w Kijowie spotkała się z Wołodymyrem Zełenskim. Polityk w rozmowie z CNN odniósł się do amerykańskiej pomocy dla Ukrainy, a także do ewentualnej wizyty Joe Bidena w Kijowie.

Adam Schiff poinformował, że w trakcie wizyty delegacji amerykańskiego Kongresu w Kijowie nie była podnoszona kwestia przyjazdu Joe Bidena na Ukrainę. Polityk w rozmowie z CNN stwierdził jednak, że jest na nią szansa. „Myślę, że wizyta prezydenta Joe Bidena jest brana pod uwagę, ale to tylko kwestia tego, jak szybko będzie to wykonalne” – powiedział.

Przewodniczący Komisji Wywiadu amerykańskiej Izby Reprezentantów poinformował, że spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim dotyczyło głównie priorytetów jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy. Schiff został zapytany, co prezydent Ukrainy sądzi o 33 miliardach dolarów amerykańskiej pomocy, o którą Joe Biden zwrócił się do Kongresu. „Jego zadaniem jest powiedzieć, że nic nie wystarczy, i my to rozumiemy, szanujemy to. Niemniej jednak myślę, że jest bardzo wdzięczny za to, co robimy” – stwierdził.

Adam Schiff przekazał, że rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim dotyczyły również kwestii dostarczenia Ukrainie niezbędnego sprzętu wojskowego. Poruszano także tematy związane z kryzysem humanitarnym i rosyjskimi zbrodniami. „Jako przewodniczący wywiadu chciałem się upewnić, że otrzyma on potrzebne mu informacje wywiadowcze” – dodał.

Źr.: Interia