Serwis Onet.pl podaje niespodziewane informacje. Okazuje się bowiem, że do Polski przyleci Joe Biden. Prezydent USA miał przyjąć zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy.

Wiadomo również, że Joe Biden weźmie udział w nadzwyczajnym szczycie NATO w Brukseli. – Joe Biden w przyszłym tygodniu poleci do Europy. W czwartek weźmie udział w szczycie NATO na temat rosyjskiej inwazji na Ukrainę – poinformowała rzeczniczka amerykańskiego prezydenta, Jen Psaki.