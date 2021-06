Jordi Alba został wybrany najlepszym piłkarzem meczu Hiszpania – Polska (1:1). Podczas konferencji prasowej kapitan hiszpańskiej kadry stwierdził, że jego drużynie, podobnie jak w pierwszym spotkaniu, zabrakło nieco szczęścia. Powiedział też, że nie był zaskoczony grą Biało-Czerwonych.

Remisem 1:1 zakończył się mecz Hiszpania – Polska w drugiej kolejce fazy grupowej Mistrzostw Europy. Trudno ukrywać, że ten wynik bardziej cieszy Biało-Czerwonych, dla których oznacza on możliwość dalszej walki w turnieju. W przypadku porażki, ostatni mecz ze Szwedami byłby jedynie formalnością.

Niezadowoleni z wyniku są natomiast Hiszpanie, którzy mają za sobą dwa remisy (wcześniej bezbramkowo zremisowali ze Szwedami). Daje im to obecnie trzecie miejsce w grupie, co jest zdecydowanie poniżej ich oczekiwań. Kapitan hiszpańskiej kadry Jordi Alba stwierdził, że jego reprezentacja musi z jak najlepszej strony pokazać się w trzecim meczu. „Dzisiaj, tak jak w pierwszym meczu, zabrakło nam szczęścia, by wygrać. Byliśmy bardzo blisko strzelenia kolejnych bramek, bardzo ciężko pracowaliśmy, ale taka jest piłka nożna” – powiedział.

Jordi Alba: „Robert Lewandowski jest najlepszy na świecie”

Jordi Alba pozytywnie odniósł się do gry swojej kadry. „Myślę, że mamy odpowiednią intensywność. Tego, jak podchodzimy do meczu, nie da się podważać. Każdy w sztabie pracuje, by wszystko było jak najlepiej. Jesteśmy bardzo ambitni, nie jesteśmy zadowoleni z tego wyniku. Jeśli będziemy ciężko pracować, wyniki w końcu przyjdą. W środę mamy kolejny finał, musimy dać z siebie wszystko, żeby przejść do kolejnej rundy” – mówił.

Kapitan hiszpańskiej kadry skomentował również postawę Biało-Czerwonych podczas sobotniego spotkania. „Nie byłem zaskoczony grą Polaków, bo to dobra drużyna. Mają bardzo dużo zawodników o wysokiej jakości, a Robert Lewandowski jest najlepszy na świecie” – powiedział Jordi Alba. „Wiedzieliśmy, jaki ta drużyna ma potencjał. Stworzyliśmy jednak swoje sytuacja, a oni mieli dwie okazje i strzelili jednego gola” – dodał.

