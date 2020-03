View this post on Instagram

Szanowni Państwo! Drodzy Widzowie! To ciężki czas dla nas wszystkich. Zdarzenia ostatnich dni postawiły nas w sytuacji niezwykle trudnej, wymagającej od nas zmiany dotychczasowego życia. Wszyscy staramy się zachować spokój i zdrowy rozsądek, co nie jest łatwe, kiedy wszystko wywraca się do góry nogami, kiedy media podsycają panikę, a politycy, wyrwani z gier salonowych, muszą zmierzyć się z prawdziwymi problemami. Troska o życie, zdrowie i utrzymanie rodziny w tych czasach oddala Was od myślenia o zabawie, rozrywkach, o Teatrze Studio Buffo. Ale wszyscy mamy nadzieję, że to się wkrótce skończy. I kiedy uporacie się już z konsekwencjami tego koszmaru, wrócicie do normalnego życia, może też do Naszego Teatru. Czy Teatr Studio Buffo przetrwa ten kryzys? Czy pozostanie na mapie teatralnej Warszawy? Jesteśmy Teatrem, który nie otrzymuje ŻADNYCH DOTACJI z pieniędzy publicznych. WYŁĄCZNIE DZIĘKI NASZYM WIDZOM istniejemy już 28 lat. Drodzy, teraz już NAJDROŻSI WIDZOWIE!! Byliśmy zmuszeni odwołać spektakle. Proponujemy Państwu inne terminy, część z Państwa żąda zwrotu pieniędzy… Zwrot pieniędzy za bilety oznacza dla naszych artystów brak środków do życia a dla teatru utratę stabilności finansowej, co może doprowadzić do bankructwa i zamknięcia działalności Teatru Studio Buffo. Jeżeli doceniacie nas, jako artystów, jeżeli chcecie, żeby Nasz Teatr DALEJ ISTNIAŁ – zmieńcie termin waszej rezerwacji, zostańcie z nami! Z nadzieją na rychłe spotkanie z Państwem w Teatrze Studio Buffo, Janusz Józefowicz