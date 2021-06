Choć od gali KSW 61 i walki Łukasza Jurkowskiego z Mariuszem Pudzianowskim minęło już kilka dni, to popularny Juras nadal nie wygląda najlepiej. Zawodnik postanowił opublikować w mediach społecznościowych zdjęcie. Na jego twarzy wyraźnie widać ślady po niedawnym przegranym starciu z Pudzianem.

Przypomnijmy, Mariusz Pudzianowski pokonał Łukasza Jurkowskiego w walce, która miała być wielkim powrotem popularnego Jurasa po długiej przerwie. Słynny strongman okazał się jednak lepiej przygotowany i to on ostatecznie triumfował.

Pudzianowski zgotował Jurkowskiemu olbrzymie tarapaty już w drugiej rundzie. Wydawało się, że sędzia zakończy walkę, ale w tej rundzie jeszcze się na to nie zdecydował. Na nic zdało się poparcie ze strony Widowni. Pudzianowski atakował bardzo skutecznie. W trzeciej rundzie Juras był już mocno zmęczony. Dwoma kopnięciami z obrotu chciał jeszcze odwrócić losy walki na swoją stronę, ale to się nie udało. Po chwili leżał na deskach, a sędzia przerwał nawałę Pudziana orzekając jego zwycięstwo.

Juras pokazał zdjęcie po walce

Bezpośrednio po walce zdjęcie pokiereszowanego Jurkowskiego wrzuciła partnerka sportowca. „Taki jest sport, obtarcia się zagoją, ale serce które zostawiłeś w klatce zostanie tam na zawsze. Jesteś najlepszy i nic tego nie zmieni” – pisała.

Po kilku dniach zdjęcie postanowił wrzucić również sam Juras. Na jego twarzy wyraźnie widać ślady po niedawnym pojedynku z Pudzianowskim. „Spuchnięty ale uśmiechnięty. Jeszcze chwila luzu,dojścia do siebie i wracam do obowiązków. Ba! Wracam nawet do formy względnie wizualnej. Niekoniecznie pod Bikini Fitness oczywiście” – żartuje. „Póki co pare dni przerwy, przywitanie się po 8 tygodniach z pizzą i może uda się wyjechać w końcu na jakieś wakacje. Tęsknie za Grecją” – dodał.

