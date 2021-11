Jurek Owsiak podzielił się opinią na temat kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Założyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nie ma wątpliwości, że działania rządu powinny być bardziej nakierowane na współpracę z Unią Europejską. – Budowa murów do niczego dobrego nie doprowadzi – zapewnił w Onet.pl.

Kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej trwa już od wielu tygodni i nie widać jego końca. Temat ten został poruszony podczas rozmowy Onet.pl z Jurkiem Owsiakiem. Prezes WOŚP odkreśla, jak ważne jest chronienie szczelności granic, jednak z drugiej strony przypomina o potrzebie pomocy potrzebującym.

– Jesteśmy za szczelnością granic i za tym, by były one bronione w odpowiedni sposób przez służby mundurowe. Ale jeżeli ktoś z imigrantów, w tej całej przepychance, znalazł się w sytuacji bez wyjścia, błądzący, tracący siły, potrzebujący pomocy i znajdujący się już na terenie naszego kraju, to po prostu musimy mu pomóc – stwierdził.

Jurek Owsiak podchodzi sceptycznie do polityki na granicy realizowanej przez obóz rządzący. W jego ocenie budowa muru nie jest rozwiązaniem problemu. Szef WOŚP uważa, że należy „budować mosty” o postawić na współpracę z Europą.

– Budowa murów do niczego dobrego nie doprowadzi. Jeszcze raz podkreślam, że w takich sytuacjach powinniśmy wszyscy w Europie stanąć jak jeden mąż, by rozwiązać ten problem – oświadczył.

– Europa, która jest wciąż twarda, dobrze zorganizowana i bogata, powinna w takich momentach pokazać siłę i determinację – dodał.

Owsiak uważa, że Polska nie radzi sobie z kryzysem, a jako przyczynę wskazuje katastrofalną dyplomację.