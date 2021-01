Jurek Owsiak wystawił swój rysunek na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. – Przekazuję ogrom swoich emocji związanych z tym, co się dzieje w Polsce – czytamy w opisie. Fakt, że na głównym planie widać symbol Strajku Kobiet nie spodobał się komentatorom z prawej strony sceny politycznej.

29 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zbliża się wielkimi krokami. Przypomnijmy, że z uwagi na obowiązujące obostrzenia epidemiczne tegoroczna zbiórka odbędzie się dopiero 31 stycznia. To najpóźniejsza data, od momentu inauguracji WOŚP.

Tradycyjnie w ramach akcji uruchomiono mnóstwo licytacji, w których biorą udział gwiazdy, politycy i artyści. Swój przedmiot postanowił wystawić także Jurek Owsiak. Założyciel WOŚP przekazał obraz swojego autorstwa pt. „Jesteśmy mocni”.

– Ten rysunek jest mocą głosu kobiet, a także Polaków w obronie praw obywatelskich. Rysowałem go w dużych emocjach. Zawiera kilka drobnych szczegółów, które znacząco podnoszą wartość artystyczną – czytamy w opisie aukcji.

Już na pierwszy rzut oka widać, że rysunek nawiązuje do aktualnych wydarzeń politycznych w Polsce. Owsiak umieścił w nim bowiem symbol Strajku Kobiet. Polityczny podtekst spotkał się z krytyką komentatorów z prawej strony sceny politycznej.

PROSTE PYTANIA …

Czy @fundacjawosp #WOŚP może to jakoś wytłumaczyć Polakom

➡️ Czy "TO JEST WOJNA" z Polakami ?

➡️ Co znaczy " LAĆ WYPIERDA" ?

➡️ To jest zbiórka dobroczynna czy wojenna ⚡️ pic.twitter.com/SOHvboDLi3