To wzruszająca chwila. Największym wyróżnieniem, dla każdego myślę, jest sympatia ludzi – napisała Justyna Dobrosz-Oracz. Dziennikarka TVP i jej mąż zostali laureatami plebiscytu „PANI”. Gratulacje popłynęły także od stacji!

Justyna Dobrosz-Oracz jest znana ze swojej działalności w Sejmie. Dziennikarka TVP przeprowadza również wywiady z czołowymi politykami w Polsce.

Ostatnio pochwaliła się niecodziennym sukcesem. Okazało się, że wspólnie z mężem, Pawłem Oraczem, zdobyli Srebrne Jabłko. To nagroda za zwycięstwo w plebiscycie „PANI” w kategorii Para Roku.

Justyna Dobrosz-Oracz zdobyła Srebrne Jabłko. Dziennikarka TVP: To wzruszająca chwila

„Pierwszy raz w historii plebiscytu PANI nie wygrali celebryci. Gratulujemy innym wyróżniony parom. Byłemu już ambasadorowi USA w Polsce Markowi Brzezińskiemu z partnerką Olgą Leonowicz oraz Asi Kryńskiej i Grzesiowi” – napisała w mediach społecznościowych.

– To wzruszająca chwila. Największym wyróżnieniem, dla każdego myślę, jest sympatia ludzi. I to takich, którzy nie są z nami na co dzień. Nie widzą, jak my naprawdę żyjemy, jacy jesteśmy – powiedziała, odbierając nagrodę.

– Żeby utrzymać relację, która trwa przez lata, trzeba mieć charakter. Trzeba się bardzo kochać, ale też należy siebie poznać bardzo dobrze – dodała Justyna Dobrosz-Oracz.

Dziennikarce pogratulowała m.in. jej stacja. – Dziennikarka Telewizji Polskiej Justyna Dobrosz-Oracz oraz jej mąż Paweł Oracz zostali laureatami Srebrnego Jabłka magazynu „Pani” w plebiscycie na Parę Roku – czytamy we wpisie tvp.info.

