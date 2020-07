View this post on Instagram

Uwaga❗️ Przypominamy o remoncie prowadzonym na odcinku od Włosienicy do Morskiego Oka, który potrwa, w zależności od pogody, do około 10 lipca. 📢 Ponieważ od jutra – 6 lipca – prace będą prowadzone na całej szerokości drogi, ruch turystyczny na odcinku od Wodogrzmotów Mickiewicza do Morskiego Oka ze względów bezpieczeństwa, na wniosek wykonawcy, zostanie wstrzymany ❗️ Prace będę prowadzone przez trzy kolejne dni. W czasie drugiej fazy remontu transport konny nie będzie dostępny, wyłączony będzie także całkowicie ruch pojazdów nienależących do wykonawcy remontu. Turyści wybierający się w tych dniach do Doliny Pięciu Stawów Polskich czy Roztoki będą mogli tam dotrzeć szlakiem zielonym (od Wodogrzmotów Mickiewicza). Parkingi będą czynne, wyłączyliśmy jednak możliwość rezerwacji miejsc parkingowych online. Dojście do Morskiego Oka czerwonym szlakiem nie będzie możliwe. Prosimy także, aby nie planować w tym terminie wycieczki na Rysy od strony słowackiej na polską. Pierwotnie remont był zaplanowany na czerwiec, kiedy ruch turystyczny jest mniejszy. Niestety i tu epidemia pokrzyżowała nam plany. Zdajemy sobie sprawę, że utrudnienia nastąpią już w okresie wakacji, ale nie możemy prac odkładać na później. W górach wiele zależy od pogody i mogłoby się okazać, że jesienią plany remontowe pokrzyżowałaby z kolei niesprzyjająca aura. ℹ Wszystkie informacje na temat warunków na szlakach, utrudnień, zagrożeń można znaleźć w komunikacie turystycznym na stronie tpn.pl, można też zasięgnąć informacji mejlowo infotur@tpn.pl, telefonicznie 18 20 23 300 lub osobiście w Punkcie Informacji Turystycznej przy rondzie Jana Pawła II w Zakopanem. Zachęcamy również do korzystania z mediów społecznościowych TPN. Za utrudnienia przepraszamy. #tpn #tatrzanskiparknarodowy #tatry #utrudnienia #morskieoko #zamkniętyszlak #komunikatturystyczny #utrudnieniawtatrach #parknarodowy #polskieparkinarodowe