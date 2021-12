Jeżeli Polska przegra baraże i nie awansuje do MŚ w Katarze Paulo Sousa pożegna się z pracą. Co zrobi Portugalczyk w takiej sytuacji? Pojawiła się dość niespodziewana propozycja.

Przed Paulo Sousą trudny czas. Portugalczyk musi poprowadzić reprezentację Polski do zwycięstwa w barażach, w przeciwnym razie pożegna się z pracą. Zapowiedział to zresztą ostatnio prezes PZPN, Cezary Kulesza, który przyznał, że umowa selekcjonera wygasa w przypadku braku awansu na mundial.

Sousa zapewne zrobi wszystko, żeby zrealizować plan i nadal móc pracować z Robertem Lewandowskim, jednak niewykluczone, że noga może mu się powinąć. Co wtedy? Okazuje się, że Portugalczyk nie narzeka na brak ofert.

Jedna z nich nadeszła z dość niespodziewanego kierunku. Selekcjonerem naszej kadry jest bowiem zainteresowany gigant z Ameryki Południowej. Mowa o argentyńskiej drużynie Boca Juniors, w barwach której występowali w przeszłości m.in. Diego Maradona czy Carlos Tevez, późniejszy gwiazdor m.in. Manchesteru United.

„Do takich informacji dotarli dziennikarze portugalskiego portalu „Maisfutebol”. Ich zdaniem przedstawiciele legendarnego klubu z Buenos Aires kontaktowali się już z agentem Sousy i wypytywali o ewentualne oczekiwania finansowe” – podaje serwis sport.tvp.pl.

Do rozmów kontraktowych pomiędzy Boca Juniors a Sousą podobno nie doszło, jednak Argentyńczycy wysłali selekcjonerowi wyraźny sygnał i dali znak o zainteresowaniu jego osobą. Dla Sousy byłaby to ogromna nobilitacja. Boca Juniors to jeden z najlepszych zespołów w Ameryce Południowej, który wspiera gigantyczna rzesza fanatycznych kibiców.