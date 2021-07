Jarosław Kaczyński został po raz kolejny wybrany prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Polityk złożył deklarację, że na czele ugrupowania staje już po raz ostatni. O wynikach poinformował podczas konferencji prasowej Ryszard Terlecki.

1245 głosów oddali delegaci w wyborach na prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Ryszard Terlecki poinformował, że zwyciężył w nich Jarosław Kaczyński. Przeciw jego kandydaturze było 18 osób a 5 się wstrzymało. „VI Kongres Prawa i Sprawiedliwości wybrał pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego na przewodniczącego niemal jednomyślnie, przy wielkim aplauzie” – poinformowała rzeczniczka partii Anita Czerwińska.

Podczas swojego przemówienia Jarosław Kaczyński zadeklarował, że na czele Prawa i Sprawiedliwości staje po raz ostatni. Nie obyło się również bez żartów. „Dziękuję za wybór, nie spodziewałem się, że w tak trudnych czasach będę miał tak mało przeciwników” – stwierdził.

Kaczyński: „PiS stoi przed ogromną szansą”

Prezes PiS mówił o wyzwaniach, jakie stoją przed partią rządzącą. „Dziękuję państwu i dziękuję Bogu, że stoję na czele partii, gdy PiS stoi przed ogromną szansą. Przed szansą nadrobienia wielowiekowych, tysiącletnich zaległości. Nigdy dotąd nie byliśmy na poziomie Europy Zachodniej” – powiedział.

Jarosław Kaczyński wyraził nadzieję, że będzie miał na tyle dużo sił, by dotrwać do końca kadencji. „I to, że do końca tej dekady, albo do początku następnej, będę mógł wypełniać swoje zadania jako prezes PiS, to dla mnie ogromny zaszczyt. Jest to też dla mnie niełatwe, bo nie jestem młody i spotkały mnie w życiu niełatwe wydarzenia. Jeśli poczuję, że jest to ponad możliwości, odejdę. Ale spróbuję” – zadeklarował.

