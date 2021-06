Jarosław Kaczyński i Paweł Kukiz wystąpili w poniedziałek na wspólnym briefingu prasowym. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami prezes Prawa i Sprawiedliwości publicznie potwierdził zawarcie porozumienia programowego z Pawłem Kukizem. Podczas konferencji ujawniono nieco więcej szczegółów planowanej współpracy.

Kaczyński publicznie potwierdził, że jego ugrupowanie poprze postulaty Kukiz’15. „Chcemy poinformować, że zostało zawarte porozumienie programowe między PiS a Kukiz’15. To porozumienie zakłada, że my poprzemy szereg ustaw ważnych dla programu Kukiz’15” – mówił prezes PiS.

„To jest porozumienie, które zakłada, że my poprzemy szereg ustaw ważnych dla programu Kukiz’15, na początku takie jak antykorupcyjna, o dniu referendalnym i bardzo ważna o sędziach pokoju – ona została przygotowana w ten sposób, że będzie zgodna z polską konstytucją” – kontynuował Kaczyński.

„Nasi koledzy będą wspierać Polski Ład. I to wszystko, co jest potrzebne, aby układ polityczny, który dzisiaj jest w Sejmie, trwał. To jest przedsięwzięcie bardzo ważne” – mówił dalej Kaczyński.

Kaczyński chwali Pawła Kukiza

Prezes PiS przyznał, że środowisko Kukiz’15 przygotowało „wiele bardzo interesujących pomysłów, które mogą zmienić jakość polskiej demokracji i życia publicznego”. „My podejmiemy to ryzyko wprowadzenia tego w życie. Oczywiście w taki sposób, żeby w każdym wypadku było to zgodne z konstytucją” – zastrzegł Kaczyński.

Kaczyński przyznał, że inicjatywa jest ważna również „z punktu widzenia arytmetyki parlamentarnej”, bo oznacza „pewne rozszerzenie spektrum politycznego, także spektrum poglądów obywateli, do których możemy dotrzeć”. „Sprawność Pawła Kukiza w mówieniu do społeczeństwa jest rzeczywiście niezwykła” – pochwalił prezes PiS.

Paweł Kukiz nie krył satysfakcji z wypracowanego porozumienia programowego. „Po raz pierwszy od przynajmniej sześciu lat pojawiła się realna szansa na wprowadzenie kluczowych, z mojej perspektywy, z mojego punktu widzenia – taki jest mój punkt widzenia – zmian ustrojowych, które naprowadzają Polskę na drogę państwa w pełni demokratycznego z tego ustroju semidemokratycznego, połowicznie demokratycznego, z demokracji partyjnej” – mówił.

Źr. RMF FM; dorzeczy.pl