Jarosław Kaczyński ubolewa nad kondycją mediów w Polsce. Prezes Prawa i Sprawiedliwości oskarża o stosowanie manipulacji. Dostało się zwłaszcza dwóm serwisom. – Po prostu opisują państwo, którego nie ma. Twierdzą, że w Polsce prześladowaną grupą są oni, chociaż prześladowani jesteśmy my – powiedział.

Jarosław Kaczyński wielokrotnie podważał warsztat niektórych dziennikarzy. Prezes PiS oskarżał media o manipulowanie opinią publiczną i pracę w zgodzie z narracją polityczną swoich przeciwników.

Ostatnio temat ten poruszył podczas spotkania z mieszkańcami Chojnic (woj. pomorskie). W kontekście tematu mediów zwrócił uwagę na niedawne spotkanie Viktora Orbana z Mateuszem Morawieckim.

– Otóż on powiedział pewnego dnia naszemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu taką rzecz, że mianowicie: „gdybym ja tyle zrobił dla Węgrów, co wyście zrobili dla Polaków, to miałbym 70 procent poparcia”, a w ostatnich wyborach miał tylko 53 – powiedział.

– Możecie państwo zapytać dlaczego? To Polacy są jacyś gorsi od Węgrów? Nie doceniają tego? Otóż nie. On (premier Węgier) po prostu ma także przewagę w mediach – dodał.

Kaczyński uważa, że w Polsce istnieją media wspierające opozycję. – Oczywiście są media opozycyjne i to silne, jest też silna i agresywna opozycja, która skądinąd prowadziła politykę jeszcze gorszą może nawet niż Tusk – stwierdził.

Kaczyński zwrócił uwagę, że poprzednicy Orbana sprzedali Rosjanom wiele majątku narodowego. – Tam już wszystko, nawet lotnisko w Budapeszcie zostało Rosjanom sprzedane, ale nie przez Orbana, tylko przez jego poprzednika – podkreślił.

– Tam jest inna sytuacja w mediach – wyjaśnił. Następnie przywołał przykład z naszego kraju. – Dzisiaj media z TVN i Onetem na czele, ale nie tylko one, robią po prostu ludziom wodę z mózgu – narzekał.

– Po prostu opisują państwo, którego nie ma. Twierdzą, że w Polsce prześladowaną grupą są oni, chociaż prześladowani jesteśmy my – dodał.

– Wszyscy, łącznie ze mną, z naszej strony dostają jakieś wyroki, tamci mogą nie wiem, co zrobić, chyba nawet, gdyby niemowlaka utopili to też by ich uniewinniono – podsumował.