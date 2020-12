Jarosław Kaczyński w rozmowie z „Gazetą Polską” komentował wyniki negocjacji dotyczących budżetu Unii Europejskiej. Olbrzymie emocje wzbudziło powiązanie przyznawanych środków z kwestią praworządności. Polska i Węgry zagroziły nawet zawetowaniem unijnego budżetu. Ostatecznie udało się dojść do pozoumienia.

Kaczyński w rozmowie z „GP” ocenił, że gdyby rządziła Koalicja Obywatelska, to wynik negocjacji byłby zupełnie inny. „Jaka Unia jest, każdy widzi, ale nasza formacja jako jedyna jest w stanie w tych skrajnie trudnych i nieuczciwych warunkach bronić interesu Polski. Co by było, gdyby na naszym miejscu był rząd Koalicji Obywatelskiej? Zgodziliby się na wszystko” – stwierdził.

Prezes PiS nie kryje entuzjazmu po osiągnięciu porozumienia. „Powiem zupełnie szczerze, że udało się zdobyć wszystko, co tylko było teraz do zdobycia możliwe, by z jednej strony zabezpieczyć pozycję naszego kraju wewnątrz wspólnoty, a z drugiej wzmocnić polski budżet, polską gospodarkę potężnym zastrzykiem pieniędzy” – powiedział Kaczyński.

Kaczyński: „To porozumienie jest jak szabla”

„To porozumienie jest jak szabla, której w razie ataku na nas będziemy mogli użyć. Gdybyśmy go nie wynegocjowali, nie doprowadzili do tak precyzyjnego opisania efektów naszych ustaleń, wówczas bylibyśmy nieporównywalnie mniej skuteczni.” – stwierdził Kaczyński. „Proszę pamiętać, że my wciąż mamy kontrolę nad sytuacją. Komisja Europejska wywiązała się ze swojego zobowiązania i zatwierdziła wytyczne – słowo w słowo – które zostały wynegocjowane.” – dodał.

„Opiszę tę sytuację obrazowo: udało się uzyskać narzędzia, które sprawią, że teraz obrona naszej suwerenności, a jest to nieustające zadanie, będzie nieporównywalnie skuteczniejsza, niż byłaby bez tego porozumienia. A dodatkowo proszę pamiętać, iż utrzymaliśmy fundusze, które w tej perspektywie budżetowej są dla naszego kraju niezwykle korzystne” – stwierdził Kaczyński.

