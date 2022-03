Jarosław Kaczyński podczas czwartkowego posiedzenia Sejmu mówił o projekcie Ustawy o obronie ojczyzny. Podczas wystąpienia prezesa PiS pojawił się również wątek potencjalnego pozyskania przez Polskę broni atomowej.

Ustawa o obronie ojczyzny to jeden z priorytetowych projektów prezesa PiS. Jarosław Kaczyński już wielokrotnie zapowiadał, że po przyjęciu nowych przepisów podejmie decyzję o odejściu z rządu. Projekt przewiduje zwiększenie liczebności polskiej armii do 300 tys. żołnierzy i wyposażeniu ich w nowoczesny sprzęt.

„Przed Sejmem mamy trudne zadanie. Powinna być uchwalona ustawa o obronie ojczyzny. To jest potężny akt normatywny wielkości kodeksu (…) Ustawa ta uchyla w pełni 14 ustaw, a zmienia 81. Jest podstawą do wydania około 150 rozporządzeń” – mówił w czwartek Kaczyński.

„Cała ta operacja musi być przeprowadzona szybciej niż sądziliśmy. Ta ustawa była przygotowana nie tylko przed wybuchem wojny, ale także przed rozpoczęciem koncentracji wojsk wokół granic ukraińskich. Była przygotowana w oparciu o doświadczenia ostatnich kilkunastu lat, które pokazywały w sposób oczywisty, że Rosja jest w stanie użyć siły dla realizacji swoich interesów i planów odbudowy imperium, ale nie sądziliśmy, że pierwsze tak drastyczne posunięcia w tej dziedzinie będą podjęte tak szybko” – mówił Kaczyński.

Kaczyński nie chce broni atomowej dla Polski?

Prezes PiS wyjaśniał, że nowe przepisy mają pełnić funkcję „porządkującą”. „Przesłanką podstawową jest poczucie, że na północnej granicy, a poprzez Białoruś także i na granicy wschodniej, mamy państwo, które zachowuje się w sposób, który już dzisiaj możemy zobaczyć w całej pełni. Stąd potrzeba obrony” – przekonywał Kaczyński.

Wicepremier zapowiedział duże inwestycje w wojsko. „Wszystko, co można kupić od naszego przemysłu zbrojeniowego będzie zakupione, ale wiele rzeczy w ciągu najbliższych lat będzie z pewnością nie do wyprodukowania w Polsce i musimy to brać pod uwagę” – wskazał Kaczyński.

„Musimy też zadać sobie pytanie, jakie będą warunki polityczne u naszego głównego, jak się wydaje kontrahenta, czyli Stanów Zjednoczonych” – powiedział Kaczyński. „Żeby było jasne, nie chodzi o broń nuklearną, o taką nie mamy zamiaru zabiegać” – zaznaczył.

