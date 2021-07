Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej ogłosił, że klub PiS ponownie dysponuje głosami 230 posłów. Po niedawnym opuszczeniu klubu przez trójkę posłów, partia rządząca formalnie utraciła większość w Sejmie. Obecnie klub dysponuje dokładnie połową wszystkich głosów w niższej izbie parlamentu.

„Mam dobrą wiadomość. Przed chwilą pisano, w ostatnich dniach, że nasz klub ma już poniżej 230 posłów. Od tej chwili można powiedzieć, że ma z powrotem 230. Sądzę, że niedługo będzie miał więcej” – ogłosił Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej.

„Poseł Lech Kołakowski przechodzi z powrotem do naszego klubu. Co prawda już jako przedstawiciel Partii Republikańskiej, ale przechodzi z powodów merytorycznych” – poinformował Kaczyński. „Zabiegał o pewne sprawy dla polskiego rolnictwa. Na pewno będzie o nich mówił. Postanowiliśmy, że te postulaty są naprawdę warte nie tylko zastanowienia, ale także przyjęcia i to jest ta merytoryczna płaszczyzna naszego porozumienia” – dodał.

Kaczyński: „Nawet w rodzinach zdarzają się momenty trudniejsze”

Prezes PiS zwrócił też uwagę, że Kołakowski związał się ze środowiskiem PiS wiele lat temu. „Ta nasza bardzo długa, wspólna droga, bo my z panem posłem, z kolegą Lechem, znamy się już dobrze przeszło 30 lat i przez cały czas szliśmy razem” – mówił Kaczyński.

„Nawet w rodzinach zdarzają się takie momenty trudniejsze i mijają zwykle, jeśli to dobra rodzina, a nasza formacja jest dobrą rodziną. Tak że bardzo dziękuję za tę decyzję, za te lata wspólnej drogi i to jest to, co chciałem państw przekazać” – podsumował Kaczyński.

Następnie głos zabrał Adam Bielan. „Nasze środowisko wspiera Polski Ład. Współtworzyliśmy ten dokument, zgłaszaliśmy postulaty. Lech Kołakowski dołącza do nas, do Partii Republikańskiej i tym samym dla klubu Zjednoczonej Prawicy. Nie chcemy być obozem ciepłej wody w kranie, chcemy zmieniać Polskę. Od dawna rozmawialiśmy też o postulatach dot. rolnictwa i cieszymy się, że uwzględnione zostały postulaty pana Kołakowskiego, który do nas dołącza” – powiedział.

Źr. dorzeczy.pl; TVP Info