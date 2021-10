Jarosław Kaczyński w rozmowie z „Gazetą Polską” ocenił kondycję obecnej opozycji w Polsce. Jak można się było spodziewać, prezes PiS nie ma na jej temat dobrego zdania. Oberwało się szczególnie Donaldowi Tuskowi.

Kaczyński krytycznie wypowiadał się o opozycji. Przypomniał, że „zdefiniowała ona siebie jako totalna, czyli odrzucająca reguły demokracji, uznająca siebie jako jedyną możliwą i legalna władzę”. Dlatego zdaniem prezesa PiS głosują oni zawsze przeciwko większości sejmowej.

Czytaj także: Beata Szydło: „Wstyd mi za polskich europosłów, którzy atakują swój kraj”

„Totalność wepchnęła ich we wspieranie agresji przeciwko Polsce. Nie liczę niestety na otrzeźwienie ze strony tych ludzi. Ale bez względu na to, co robili, robią i co robić będą, nasza determinacja się nie zmieni” – mówił Kaczyński.

Prezes PiS usłyszał pytanie, czy widzi jakąś możliwość, aby opozycja pozbyła się tej „totalności”. „Myślę, że potrzebne są kolejne przegrane przez nich wybory”. Parlamentarne, a dobrze by było, by również i prezydenckie. To mogłoby być impulsem do refleksji – przynajmniej dla niektórych – że dalej tak się nie da” – powiedział Kaczyński.

„W tym towarzystwie wielkie znaczenie mają stany emocjonalne poszczególnych ludzi, a ogromna część z nich nigdy nie zinternalizowała zasad demokracji” – kontynuował Kaczyński. „Oni naprawdę uważają, że demokracja jest tylko wtedy, gdy oni sprawują władzę” – dodał.

Kaczyński uderza w Tuska

Prezes PiS przyznał, że nie dziwią go obecne ataki furii Tuska. Przyznał, że już dawniej je widział, gdy ten przegrał wybory prezydenckie. „W Sejmie siedzieliśmy niedaleko siebie i widziałem, jak on atakował posłanki. Trzeba było dosłownie bronić tych pań przed jego słowną agresją, taką furiacką właśnie. Kompletnie nad sobą nie panował” – wspomina Kaczyński.

Czytaj także: Polska w konflikcie z Unią. Tusk interweniuje: Dzisiaj wieczorem polecę do Brukseli

„Ten człowiek nie potrafi przegrywać, nie potrafi uznawać woli wyborców – swoją porażkę z moim śp. bratem uznał za skandal, a nie za werdykt obywateli. On tak postrzega świat” – ocenił.

Źr. RMF FM; Gazeta Polska