Jurek Owsiak jest zaniepokojony niedawną wypowiedzią Jarosława Kaczyńskiego. „Pan po prostu przeszkadza Polakom żyć normalnie, godnie i sprawiedliwie” – stwierdził.

Jurek Owsiak zareagował na słowa Jarosława Kaczyńskiego, który proponuje powołanie komisji ds. polityki energetycznej w latach 2007-2015. Wiadomość ta przestraszyła środowiska związane z PO-PSL, ale nie tylko… . Szef WOŚP jest zaniepokojony polityką rządzących.

„Od kilku tygodni słyszę, jak media informują także i mnie, że tej energii dla nas, Polaków, może po prostu zabraknąć. Nie dość, że piekielnie zdrożała, to jeszcze przed każdym z nas jest widmo, że jej po prostu nie będzie. Sam jestem ciekaw, co spowodowało taki nagły krach w polskiej energetyce i czy ten krach jest wynikiem ostatnich lat, czy zaszłości sprzed wielu, wielu, wielu dekad. Być może powołana przez Pana komisja na te pytania odpowie” – podkreślił.

Owsiak przekonuje Kaczyńskiego, że warto powołać inną komisję, która zajmie się ochroną zdrowia Polaków. „Obserwuję ten stan rzeczy od 30 lat. I powiem Panu krótko – takiego bałaganu, jaki zaistniał w kilku ostatnich latach, jeszcze nie widziałem” – podkreśla.

Następnie podał szereg przypadków trudności, z którymi się styka. „Jest Pan totalnie oderwany od rzeczywistości, Pana wypowiedzi, które obrażają, które są rasistowskie, także we mnie wzbudzają strach! To Pan jest winny wywołania wojny polsko-polskiej” – podkreślił.

„Nosze koszulkę z napisem „mam ogień w sercu”. Mam go, aby pomagać i robić to skutecznie, bo w rządach Pana nie mam żadnego oparcia i pewności, że ktoś o nas, Polaków, zadba.

„Chciałbym powiedzieć to, co mówię zawsze przy naszej fundacyjnej pracy – jeżeli z nami nie grasz, to nie przeszkadzaj. Pan po prostu przeszkadza Polakom żyć normalnie, godnie i sprawiedliwie. Mam Pana serdecznie dosyć!” – zaapelował na koniec.