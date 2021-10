Szerokim echem odbiła się rozmowa jaką na antenie radia RMF FM przeprowadził Krzysztof Ziemiec. Jego gościem był Jarosław Kaczyński, który odpowiadał także na osobiste pytania.

Ziemiec zapytał, czy Kaczyński nie wybiera się na „polityczną emeryturę”. „Panie redaktorze, to jest pytanie spośród tych najbardziej intymnych dla polityka. Jeżeli ktoś wie, w którym roku się urodziłem, czyli w 1949, łatwo obliczyć, że mam 72 lata. I w związku z tym taka perspektywa istnieje, ale kiedy to nastąpi… No Bóg jeden wie” – odparł prezes PiS.

Kaczyński zwrócił uwagę, że jego kadencja na stanowisku szefa partii kończy się dopiero w 2025 r. „Czyli z własnej woli na emeryturę się pan nie wybiera?” – dopytywał Ziemiec. „Chyba że by pan Bóg tak zdecydował” – odparł polityk.

Czytaj także: Nie zaszczepili się, uczelnie nie chcą dopuścić ich do praktyk. Interweniuje minister nauki

Ziemiec wyjaśnił, że pyta o emeryturę, bo pojawiły się doniesienia o tym, że na początku przyszłego roku Kaczyński planuje opuścić rząd. Taką deklarację prezes PiS miał złożyć podczas posiedzenia klubu parlamentarnego tej partii, które odbyło się w minionym tygodniu.

„A rząd to tak, rzeczywiście” – potwierdził Kaczyński. „Ja tego nie ukrywałem nigdy, nie wiem dlaczego to jest teraz taka sensacja, bo ja tam przybyłem z pewnymi zadaniami i one już są w zasadzie na końcu drogi. Jeżeli je wykonam, no to mój pobyt w rządzie nie będzie miał wielkiego sensu (…). W partii jest bardzo dużo do zrobienia, a wiek taki jak mój ma niestety tę wadę, że na dwóch etatach jest niełatwo” – powiedział.

Kaczyński zaprzeczył również, aby w przyszłym roku odbyły się przedterminowe wybory parlamentarne.

Źr. RMF FM