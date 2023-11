Wśród polityków PiS pojawia się coraz większe niezadowolenie wobec prawdopodobnej utraty władzy. Nawet Jarosław Kaczyński osobiście stał się celem krytyki. Były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski nie szczędził ostrych słów pod adresem prezesa PiS.

W ostatnich wyborach parlamentarnych PiS zyskało najwyższe poparcie, ale wszystko wskazuje na to, że nie uda się utrzymać władzy. Ugrupowania opozycyjne zyskały łącznie większość sejmową i wszystko wskazuje na to, że nowym premierem stanie się niebawem Donald Tusk.

Tymczasem w obozie PiS-u zaczynają się wewnętrzne rozliczenia, których celem pada nawet sam Kaczyński. Najpierw Marcin Mastalerek mówił, że prezes PiS powinien przejść na emeryturę. Wygląda na to, że jego zdanie podziela Jan Krzysztof Ardanowski.

Były minister rolnictwa w rządzie PiS nie szczędził gorzkich słów w rozmowie z „Super Expressem”. „PiS nie może opierać się na Kaczyńskim, który jest starzejącym się człowiekiem. Prezes powinien wiedzieć, że partia się rozleci jeżeli go zabraknie. Musi przygotować następcę albo całe kolegialne grono do zarządzania PiSem. Jeżeli tego nie będzie, to staniemy się marginalną siłą polityczną” – podsumował Ardanowski.

„PiS musi wyciągnąć wnioski z wyborów, musi stanąć w prawdzie i przygotować się do następnych rozgrywek” – mówił dalej Ardanowski. „Władzę w PiS powinni przejąć młodzi ludzie, z energią i nowymi pomysłami. Nowi liderzy są konieczni. Istotna jest zmiana całego kierownictwa partii” – przekonuje.

Ardanowski wprost stwierdził, że Kaczyński powinien ustąpić, a jego miejsce powinien zająć Andrzej Duda. „To lider centroprawicy. Ma szerokie widzenie spraw państwowych. Jest młody, ambitny i stał się wybitnym prezydentem” – powiedział.

