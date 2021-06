Wicepremier Jarosław Kaczyński śledzi sytuację epidemiczną w Polsce. W rozmowie z Radiem Rzeszów zwrócił uwagę, że istnieje tylko jeden sposób na opanowanie sytuacji z COVID-19. – Szczepionki są skuteczne. To dzisiaj już widzimy. Zakażeń jest bardzo niewiele – podkreślił.

Statystyki Ministerstwa Zdrowia sygnalizują znaczny spadek zakażeń koronawriusem. Część osób łączy poprawę sytuacji epidemicznej ze szczepieniami i naturalną odpornością osób, które przeszły COVID-19, inni uważają spadek za naturalną konsekwencję fali. W tym kontekście przypominają, że sytuacja epidemiczna poprawiła się również w ubiegłym roku w okolicach wakacji.

Resortowym danym przygląda się również wicepremier Jarosław Kaczyński. Szef Prawa i Sprawiedliwości przypomniał na antenie Radia Rzeszów o skutkach gwałtownego wzrostu zakażeń, z którym mieliśmy do czynienia kilka miesięcy temu.

– Proszę pamiętać, że były oddziały szpitalne, gdzie umierało np. 27,5 proc. pacjentów. Mówię o tych ostatnich czasach, o trzeciej fali pandemii, kiedy przywieziono [pacjentów – red.] do szpitala i część z nich była w dobrym stanie. Była dobra opieka, były wszystkie urządzenia, które można zastosować w tych sytuacjach z chorobą płuc, no i tak nie pomagało – stwierdził.

Kaczyński: Epidemia wróci, jeśli się nie wyszczepimy w odpowiednio wysokim procencie

Prezes PiS ostrzega przed antyszczepionkowymi teoriami spiskowymi. – Te wszystkie bajki, które są opowiadane są niesłychanie groźne w szczególności dla nich, ale także dla innych, bo to nie jest tak, że ktoś podejmuje decyzję co do swojego życia. Podejmuje decyzję co do życia innych – zastrzegł.

W opinii Kaczyńskiego szczepionki są w tej chwili jedynym sposobem opanowania epidemii w dłuższej perspektywie. – Chcę bardzo mocno podkreślić: jest nieprzyjemna alternatywa, że ta epidemia wróci, jeśli się nie wyszczepimy w odpowiednio wysokim procencie (…), to ona wróci z całą pewnością. Może wrócić jeszcze bardziej zjadliwa i bardziej groźna niż dotychczas – zaznaczył.

Wicepremier przekonuje również, że skuteczność szczepionek potwierdzają znaczne spadki zakażeń. – Szczepionki są skuteczne. To dzisiaj już widzimy. Zakażeń jest bardzo niewiele, 100 razy mniej niż u szczytu, ale ciągle to może wybuchnąć – dodał.