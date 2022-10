Jarosław Kaczyński gościł dziś w Jedliczu, gdzie spotkał się m.in. z działaczami Prawa i Sprawiedliwości. Podczas swojego wystąpienia wypowiedział słowa, które niektórych zaniepokoiły.

Kaczyński kontynuuje swój objazd po Polsce. Prezes partii rządzącej odwiedza głównie mniejsze miejscowości, gdzie spotyka się z mieszkańcami, a także lokalnymi działaczami PiS. To rzecz jasna próba mobilizacji elektoratu oraz partyjnych struktur przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi.

W sobotę Kaczyński gościł w Jedliczu na Podkarpaciu. Na Twitterze PiS publikowane były cytaty z wypowiedzi szefa partii rządzącej. Jeden z nich wzbudził szczególne zaniepokojenie wśród internautów. Kaczyński nawiązał w nim bowiem do wojny na Ukrainie.

Lider PiS stwierdził, że Polska pomaga Ukrainie, jednak wszyscy powinniśmy być „psychicznie gotowi do walki”. – Pomagamy Ukrainie, ale trzeba być gotowym psychicznie do walki. Ta gotowość bierze się z patriotyzmu. Nasza formacja jest formacją patriotyczną. Natomiast nasi przeciwnicy mają program antypolski – oznajmił Jarosław Kaczyński.

Prezes #PiS J. #Kaczyński w #Jedlicze: #DobryRządNaTrudneCzasy pic.twitter.com/wCqvK01ly7 — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) October 22, 2022

Kaczyński o stawce nadchodzących wyborów

Na tym jednak nie koniec. Kaczyński odniósł się bowiem do zbliżających się wyborów i ponownie „podostrzył” narrację. – Stawką tych wyborów jest to, czy Polska będzie państwem samodzielnym, czy utracimy to, co zostało zbudowane – powiedział lider partii rządzącej.

– Musimy być silni militarnie i gospodarczo. Nasza narracja musi być słyszana i musi bronić Polski – dodał Jarosław Kaczyński sugerując pośrednio, że jedynie PiS może zapewnić Polakom bezpieczeństwo.