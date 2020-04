„To są wybory całkowicie bezpieczne” – zapewnia na antenie Polskiego Radia prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. To odpowiedź na pojawiające się od tygodni zarzuty w sprawie organizacji 10 maja wyborów prezydenckich.

Wciąż ważą się losy majowych wyborów prezydenckich. Wydaje się, że za wszelką cenę dąży do nich Jarosław Kaczyński, który na antenie Polskiego Radia przyznał, że nie widzi możliwości przesunięcia wyborów. „Konstytucyjnie rzecz biorąc, nie ma możliwości odsunięcia tych wyborów np. na rok” – powiedział.

Jednocześnie Kaczyński nie ukrywa, że przeprowadzenie wyborów 10 maja to również decyzja polityczna. „W Polsce i na świecie zaczyna się ciężki kryzys ekonomiczny. Za rok będziemy w fazie bolesnej walki z kryzysem. Wtedy ludzie zawsze mają pretensje do władzy” – powiedział. „Kandydaci opozycji nie są szczególnie mocni. W sytuacjach zagrożenia ludzie konsolidują się wokół władzy. W Polsce władza walczy z epidemią i dlatego jest to dobra władza” – dodał.

Prezes PiS odniósł się również do postawy Jarosława Gowina. Lider Porozumienia jest przeciwny organizowaniu wyborów 10 maja. Kaczyński wyraził nadzieję, że jego koalicjant podejmie racjonalną decyzję. „Jarosław Gowin mówi o tym w mediach, że jest przeciwnikiem wyborów. Mam nadzieję, że podejmie racjonalną decyzję. (…) Konsolidacja władzy i jej stabilizacja jest niesłychanie ważna” – powiedział Kaczyński.

Źr.: Polskie Radio