Jarosław Kaczyński uczestniczył w pikniku rodzinnym w Pułtusku. Podczas spotkania z mieszkańcami doszło do nietypowej sytuacji. Lider Prawa i Sprawiedliwości wziął bowiem na ręce niemowlę.

Jarosław Kaczyński kontynuuje działania związane z kampanią wyborczą przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Lider PiS-u gościł na pikniku rodzinnym w Pułtusku. Na miejscu spotkał się z mieszkańcami.

Przedstawiciel partii rządzącej najpierw wygłosił przemówienie, a następnie ruszył między ludzi. Wszystko po to, by z nimi porozmawiać. W pewnym momencie doszło do niecodziennej sytuacji. Jedna z uczestniczek pikniku postanowiła bowiem dać Kaczyńskiemu na ręce… swoje dziecko.

W efekcie mieliśmy do czynienia z dość nietypową jak na Jarosława Kaczyńskiego sceną. Lidera PiS-u rzadko widujemy bowiem w towarzystwie dzieci, a już szczególnie trzymającego na rękach niemowlę. Tym razem właśnie tak było.

Kaczyński z niemowlęciem na rękach. Jeden komentarz wywołał prawdziwą burzę

Scena była szeroko komentowana w sieci. Skomentował ją m.in. Oskar Szafarowicz, młody sympatyk PiS-u oraz członek Forum Młodych partii, który jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych – szczególnie na Twitterze oraz Tik Toku. Wpis Szafarowicza wywołał spore zamieszanie. – Dzieci rozpoznają dobrych ludzi – napisał młody mężczyzna.

Pod wpisem Szafarowicza zaroiło się od komentarzy, także tych negatywnych. – Wiadomo: dziecko, pijany i leginsy prawdę ci powiedzą. To maleństwo na szczęście dla prezesa jeszcze nie mówiło… – napisała jedna z internautek. – Pierwszy raz w życiu trzyma – napisał inny. – Dzieci ufają. Tak ogólnie, bo są jeszcze naiwne. Też to zrozumiesz za kilka lat – dodał kolejny.

