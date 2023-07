Serwis o2.pl przytacza historię swojej czytelniczki, Polki, która przebywała z wizytą w Szwajcarii. Na miejscu udała się do popularnej restauracji McDonald’s i mocno się zaskoczyła.

Restauracja McDonald’s to jeden z najpopularniejszych fast-foodów na całym świecie. Logo firmy kojarzone jest w zasadzie przez każdego, a zunifikowana karta dań, bez względu na kraj, sprawia, że dla niektórych wizyta w fast-foodzie stanowi gwarancję pewnego posiłku.

Podobnie pomyślała Polka, która przebywała z wizytą w Szwajcarii. Podczas pobytu w Bernie postanowiła coś zjeść i w tym celu udała się właśnie do restauracji McDonald’s. Kobieta przyznaje, że udała się do fast-foodu właśnie po to, by zaoszczędzić parę groszy. W innych restauracjach ceny były bowiem ekstremalnie wysokie.

Niestety dla niej, ceny w menu bardzo ją zaskoczyły. Kwota, którą zostawiła przy kasie sprawiła, że turystka z Polski już po chwili gorzko żałowała swojej wizyty w restauracji McDonald’s.

Polska poszła do McDonald’s w Szwajcarii. Po chwili gorzko żałowała

Pani Eliza, bo tak nazywa się Polka, która wizytowała McDonald’s w Bernie, swoją refleksją podzieliła się z redaktorami serwisu o2.pl. Przyznała wprost, że ceny w restauracji mocno ją zaskoczyły. Rzecz jasna na niekorzyść.

– Fast food dla milionerów? Przecież to bar szybkiej obsługi z beznadziejnej jakości produktami. Rozumiem, że Szwajcarzy zarabiają więcej, ale to chyba lekka przesada. Za mały zestaw z frytkami, colą i szwajcarskim odpowiednikiem WieśMaca zapłaciłam prawie 13 franków, czyli prawie 60 zł. A nawet się nie najadłam – powiedziała.

Jak kształtują się ceny w szwajcarskim McDonald’s? Okazuje się, że porcja frytek średniej wielkości kosztuje 4,50 franków, czyli, przekładając na polską walutę, ponad 20 złotych. Z kolei sześć nuggetsów, które w Polsce są niezwykle popularne, w szwajcarskim „Macu” kosztują „na polskie” aż 30 złotych. Niewiele droższy jest natomiast BigMac, a za Cheesburgera trzeba zapłacić ponad 13 złotych. Jeżeli chodzi o napoje to dość wspomnieć, że za średnią colę musimy zapłacić równowartość 19 złotych.

Przeczytaj również: