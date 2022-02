Jarosław Kaczyński pytany o sposób wprowadzania Polskiego Ładu nie stronił od krytyki. Prezes PiS zapowiedział, że w sprawie nieprawidłowości należy podjąć decyzje „polityczne i personalne”.

Kaczyński przyznał, że rozumie krytykę. „Nie dziwię się, że pojawiła się krytyka tego, co wydarzyło się z częścią pierwszych wypłat, bo tu mamy do czynienia z czymś, co trzeba naprawić i co jest bolesne. Stało się coś więcej niż niewłaściwego” – mówił.

„Przypuszczam, że ci, którzy to przygotowywali na poziomie politycznym, półpolitycznym, niezupełnie zapanowali nad tym, co jest im podległe i tam, być może, zadziałał brak dostatecznych kwalifikacji, być może także i brak dobrej woli” – dodał Kaczyński.

Prezes PiS usłyszał pytanie o to, co partia rządząca zamierza zrobić z tą sytuacją. „Na pewno jest tu potrzebna radykalna naprawa i na pewno, o czym mówiłem na posiedzeniu kierownictwa partii, są potrzebne decyzje o charakterze politycznym, w tym personalne” – przyznał Kaczyński.

Dziennikarze Polsat News ustalili, że z dymisją musi liczyć się Jan Sarnowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Rzecznik rządu Piotr Mueller nie chciał jednak potwierdzić tej informacji.

Źr. Polsat News