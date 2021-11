Jest tak, że bardzo wielu po obu stronach Europy nie chce zaakceptować naszej podmiotowości, nie chce zaakceptować perspektywy naszego rozwoju, wzrostu naszej siły, determinacji – mówił wicepremier Jarosław Kaczyński w wystąpieniu w przeddzień Święta Niepodległości.

10 listopada Jarosław Kaczyński wziął udział w uroczystościach na placu marszałka Józefa Piłsudskiego. W trakcie wydarzenia zwrócił się do zgromadzonych z wystąpieniem.

– Dziś jest czas próby odnoszący się właśnie do tej siły. A siła to gospodarka, siła to przemysł, to armia, ale siła to także wewnętrzna zwartość społeczeństwa i siła to umiejętność przeciwstawiania się tym, którzy wewnątrz kraju działają przeciwko polskim interesom – podkreślił.

– Musimy zwyciężyć i nie tylko zachować naszą wolność, ale zachować także naszą perspektywę, perspektywę budowania naprawdę silnej Polski. To nasz obowiązek i to mimo bardzo wielu trudności jest możliwe – dodał.

Prezes PiS przekonuje, że wierzy w pozytywne rozstrzygnięcie konfliktu dla Polski. – Jestem przekonany że polscy patrioci, że miliony polskich patriotów pójdą tą drogą, a wtedy z całą pewnością zwyciężymy. Choć być może będzie to zwycięstwo trudne, które przyjdzie nie od razu, ale przyjdzie na pewno. To od nas zależy – zapewnił.