Kamil Kosowski zamieścił w mediach społecznościowych poruszający wpis po śmierci swojego syna. Aleksander Kosowski, raper znany również jako Big Scythe, zmarł w wieku 25 lat.

Aleksander Kosowski w rapowym świecie zasłynął głównie dzięki współpracy z Tymkiem. Wydał jeden album o nazwie „Veritaserum”. Wiadomo, że od jakiegoś czasu zmagał się z chorobą. „Moje zniknięcie jest spowodowane chorobami, które niestety dotknęły mnie na raz. Przez długi czas nie byłem w stanie wstać sam z łóżka i na przykład wizyty w toalecie nie były możliwe bez mojej dziewczyny, która tak naprawdę od x czasu poświęca się dla mnie w stu procentach. Aktualnie jest już coraz lepiej, ale no jeszcze trochę to chyba potrwa. Straciłem też dużo kilogramów, czuję się trochę słabszy niż wcześniej dlatego o to też chciałbym zadbać” – informował w mediach społecznościowych.

Niestety, Big Scythe, bo pod takim pseudonimem znany był Aleksander Kosowski, zmarł 7 czerwca. Miał zaledwie 25 lat.

Dwa dni po jego śmierci były reprezentant Polski i ojciec rapera Kamil Kosowski zamieścił w mediach społecznościowych krótki, ale niezwykle przejmujący wpis. „Przytulcie dziś mocno ode mnie swoje dzieciaki i dbajcie o nie aż do przesady… Dziękuję za każde dobre słowo” – napisał.

