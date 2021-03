Po ostatnim konkursie w Planicy Kamil Stoch zdołał zapewnić sobie trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej tegorocznego Pucharu Świata. Jednak w rozmowie z TVP Sport polski skoczek nie wyglądał na zadowolonego.

Do zajęcia trzeciego miejsca w Pucharze Świata Polak potrzebował co najmniej 20. pozycji w konkursie w Planicy. Taki właśnie wynik zaliczył w niedzielnych zawodach. Kamil Stoch przyznał, że z jednej strony jest z tego zadowolony, ale oczekiwał od siebie, że w Planicy pójdzie mu dużo lepiej. „Chciałem tu czegoś więcej. Przynajmniej tego, co moi koledzy z drużyny.” – przyznał szczerze.

„Pobyt tutaj to jeden wielki koszmar i dramat, którego bym sobie nie wyśnił w najczarniejszych scenariuszach. Na szczęście udało się tu przetrwać. Stoję tutaj o własnych siłach” – mówił Kamil Stoch w rozmowie z TVP Sport. „Nie wiem, co szwankowało. Niech się eksperci o tym wypowiedzą. Ja już… nic nie wiem.” – przyznał.

Kamil Stoch nie zadowolony

„Przede wszystkim brakowało dobrych skoków, dobrej energii z progu i dobrej pozycji najazdowej. Jest wiele elementów, które tutaj totalnie nie grały. Nie chcę w to teraz wchodzić.” – przyznał Kamil Stoch. „Na razie chcę odpocząć i zapomnieć o tym, co się tu wydarzyło. Była to jedna wielka mordęga” – dodał.

Polski skoczek przyznał, że z całego sezonu jest ogólnie zadowolony, bo w końcu zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. „Sezon był w porządku. Było wiele wspaniałych, radosnych chwil, ale też trudnych sytuacji, z których trzeba było się wygrzebać. Koniec końców jak najbardziej na plus. Teraz jest mi przykro. Serce krwawi, bo ze skoczni, którą uwielbiam, wyjeżdżam z totalnym niesmakiem i wielkim żalem. Taki jest sport” – powiedział Kamil Stoch.

W Planicy wygrał Karl Geiger, który wyprzedził Ryoyu Kobayashiego i Markusa Eisenbichlera. Z Polaków najlepiej zaprezentował się Piotr Żyła. Kryształową Kulę zgarnął natomiast Halvor Egner Granerud, który nie dał szans drugiemu Eisenbichlerowi i trzeciemu Stochowi.

Źr. TVP Sport