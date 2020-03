Michał Kamiński w rozmowie z Onetem nie szczędził słów krytyki pod adresem Platformy Obywatelskiej. Powodem tak ostrych słów polityka pod adresem jego byłej partii jest wczorajsze głosowanie w Sejmie nad tzw. tarczą antykryzysową mającą chronić polską gospodarkę.

„W tym wszystkim dramatycznie smutnym wydarzeniem jest niezrozumiałe stanowisko Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i Platformy Obywatelskiej, która w nocy pomogła Prawu i Sprawiedliwości te skandaliczne zmiany przeforsować.” – powiedział Kamiński w rozmowie z Onetem. „Nie mogę tego zrozumieć” – podkreślił.

„Nie mogę tego zrozumieć. Zastanawiam się, co spowodowało, że PO dokonała tego dramatycznego zwrotu i poparła PiS w swoich antydemokratycznych zachowaniach?” – zastanawia się Kamiński. „My, to znaczy Koalicja Polska i Polskie Stronnictwo Ludowe o polską wolność będziemy walczyć i koniec. Szkoda, że musimy to robić bez Platformy Obywatelskiej.” – zaznaczył.

„PiS posunęło się w swoim cynizmie tak daleko, jak chyba nikt się nie spodziewał. Pod pozorem walki z koronawirusem, wprowadzając zresztą daleko niewystarczającą i obarczoną potężnymi wadami ustawę, która rzekomo ma pomóc Polakom, PiS dokonuje zamachu na procedurę wyborczą i na polską wolność.” – grzmi Kamiński. Nawiązał w ten sposób do zmian w Kodeksie wyborczym poszerzających możliwość głosowania korespondencyjnego.

Źr. Onet.pl