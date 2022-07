Manuel Neuer, bramkarz oraz kapitan Bayernu Monachium, postanowił przerwać milczenie. Golkiper Bawarczyków poświęcił internetowy wpis Robertowi Lewandowskiemu.

Jeszcze kilkanaście dni temu niemieckie media rozpisywały się o rzekomej niechęci graczy Bayernu Monachium do Roberta Lewandowskiego. Starszyzna zespołu miała być podobno wkurzona na Polaka, który publicznie ogłosił, że chce odejść z zespołu, a następnie dawał do zrozumienia, iż swojego zdania zmieniać nie zamierza.

Ostatnio głos ws. transferu Polaka, o którym można już mówić w trybie dokonanym, zabrał jego klubowy kolega Thomas Mueller. Z jego słów nie wynikało jednak, by między zespołem a Lewandowskim było coś nie tak. – Mając w pamięci to, że zmiana klubu w jego przypadku wisiała już w powietrzu, to wszystko było w porządku. Swoim zachowaniem na koniec, sposób w jaki wyglądało jego pożegnanie, pokazuje, że szacunek był wzajemny – powiedział reprezentant Niemiec.

Wreszcie milczenie przerwać postanowił także kapitan Bawarczyków, czyli bramkarz Manuel Neuer. Golkiper poświęcił Lewandowskiego swój wpis w mediach społecznościowych.

Neuer o Lewandowskim. Bramkarz przerwał milczenie

Neuer opublikował wpis w serwisie społecznościowym Instagram. Dołączył do niego wymowne zdjęcie, na którym widzimy go wspólnie z kapitanem reprezentacji Polski. Słowa, które Neuer skierował do Lewandowskiego, podobnie jak w przypadku Muellera, nie świadczą o tym, by między zawodnikami był jakiś konflikt.

– Osiem fantastycznych i bardzo udanych lat razem! Mogliśmy też zdobyć kilka tytułów. Nic poza tym, co najlepsze – napisał Manuel Neuer.