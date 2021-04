Stanisław Karczewski jako lekarz w czasie pandemii koronawirusa postanowił bardziej skupić się na walce o zdrowie pacjentów, niż na polityce. Od marca ubiegłego roku senator pracuje w szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą. Teraz w mediach społecznościowych opublikował poruszający wpis o sytuacji panującej na jego oddziale.

W marcu ubiegłego roku Stanisław Karczewski ogłosił, że rezygnuje z funkcji wicemarszałka Senatu i wraca do swojego zawodu, czyli do medycyny. Zapewnił jednak, że nie zrzeknie się mandatu senatora, bo nie zamierza rezygnować z polityki. Po pokonaniu pandemii zapewne powróci do większej aktywności w życiu politycznym, tak jak to było w ostatnich latach.

Karczewski o sytuacji na oddziale

Tymczasem w sobotę rano Karczewski opublikował w mediach społecznościowych poruszający wpis przedstawiający sytuację na jego oddziale. „Po ciężkim dyżurze: w mojej 40-letniej pracy nie widziałem w swoim oddziale tak wielu pacjentów w tak poważnym stanie.” – czytamy na profilu senatora.

„Nie poddajemy się. Ratujemy ich zdrowie i życie” – zapewnił w dalszej części wpisu Karczewski. „Lekceważenie zagrożenia i niewiara w #Covid19 to wyjątkowa głupota i igranie ze śmiercią.” – zakończył swój wpis. Do wpisu dołączył fotografię ze szpitala, w którym pracuje.

Nowe zakażenia

W sobotę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 28 073 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Choć to wciąż bardzo dużo pojawiają się jednak powody do optymizmu, bo to kolejny spadek zakażeń w stosunku do ostatnich dni. Resort poinformował również o śmierci 571 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 145 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 426 osób” – czytamy.

Od początku pandemii w naszym kraju wykryto dotąd łącznie 2 415 584 potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem. Niestety aż 54 737 osób straciło życie, a 1 945 994 uznano za zupełnie wyzdrowiałe.

