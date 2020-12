Widzę, że ta Polska jest inna niż ta, którą była kilkadziesiąt lata temu – była zachwycona Papieżem, zachwycona jego nauczaniem – powiedział kard. Stanisław Dziwisz na antenie Telewizji Trwam. Hierarcha wyjaśnił, co wybacza swoim rodakom.

Kard. Dziwisz komentował w TV Trwam symboliczne wydarzenie w Bratysławie. Stolica Słowacji odebrała honorowe obywatelstwo Józefowi Stalinowi oraz Klementowi Gottwaldowi, pierwszemu komunistycznemu prezydentowi Czechosłowacji. W zamian obywatelstwo honorowe przyznano papieżowi Janowi Pawłowi II, który aż trzykrotnie odwiedzał to miasto.

– To wyraz wdzięczności za wszystko, co wniósł Jan Paweł II w historię narodu słowackiego. W ich wyzwolenie się z komunizmu – powiedział krakowski hierarcha. – Zawsze był z nimi, kiedy Kościół był tam bardzo prześladowany – dodał.

Kard. Dziwisz zwrócił jednak uwagę, że papież w szczególny sposób traktował swoją ojczyznę. W jego ocenie papież Polsce nadzieję. W tym kontekście podzielił się gorzką konkluzją. – Widzę, że ta Polska jest inna niż ta, którą była kilkadziesiąt lata temu – była zachwycona Papieżem, zachwycona jego nauczaniem – powiedział.

Kard. Dziwisz: Jeżeli ktoś tego nie pamięta popada w wielki błąd

Krakowski hierarcha uważa, że ostatnie ataki środowisk liberalno-lewicowych na papieża są niesprawiedliwe. – To najwybitniejszy Polak w historii naszego narodu i święty. Jeżeli ktoś tego nie pamięta popada w wielki błąd – ocenił.

– Żeby uderzyć w papieża, to trzeba też uderzyć w ludzi, którzy z nim współpracowali. To była nasza służba papieżowi, a poprzez papieża mojej ojczyźnie. Jeśli moja ojczyzna tego nie widzi, a kiedyś widziała, to niewątpliwie powoduje u mnie ból, ale przebaczam – dodał.

Kard. Dziwisz nie zgadza się również z oskarżeniami autorów filmu „Don Stanislao”. W jego ocenie wszelkie sugestie, że otoczenie papieża zatajało przed Janem Pawłem II niektóre fakty jest nieprawdziwe. – Wszystko co dochodziło do papieża staraliśmy się mu przekazać. Jeżeli ktoś mówi, że coś zaniedbaliśmy, to nie zna pracy w Stolicy Apostolskiej – dodał.

Rozmowa hierarchy jest szeroko komentowana w mediach społecznościowych.

Kard. Dziwisz „wybacza Polsce”. Wzruszyłem się bardzo. A pytania i tak będę zadawał, bo chciałem przypomnieć, że wbrew sugestiom kardynała pytania o jego zaniedbania nie są atakiem na papieża. Krytyka wobec niego nie jest odrzuceniem świętości Jana Pawła II. — Tomasz Terlikowski (@tterlikowski) December 20, 2020

Kard. Dziwisz powinien sam wziąć odpowiedzialność za swoje czyny i nie zasłaniać się świętością Jana Pawła II. Kardynał mówi, że nam, swoim krytykom, przebacza. Nie, to on powinien prosić o przebaczenie ofiary pedofilii w Kościele. — Dominika Wielowieyska (@DWielowieyska) December 20, 2020

Kardynał Dziwisz przebaczył ojczyźnie. Uff. Można się rozejść. — Radomir Wit (@RadomirWit) December 20, 2020