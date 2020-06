Karina Bosak to od kilku miesięcy żona kandydata Konfederacji na prezydenta, Krzysztofa Bosaka. Kandydatka na pierwszą damę udzieliła wywiadu Wirtualnej Polsce, w którym pojawił się także wątek szczepień na koronawirusa. Okazuje się, że żona posła nie jest do nich przekonana.

„(…) nie zamierzam się zaszczepiać na koronawirusa.” – zadeklarowała Karina Bosak. „Nie mam do tego przekonania. Jeśli chodzi ogólnie o temat szczepień, to obecnie jest to bardziej skomplikowana kwestia. Z punktu widzenia zdrowia społecznego szczepienia są potrzebne, ważne jednak, by nie było wątpliwości co do ich bezpieczeństwa.” – stwierdziła.

Kandydatka na pierwszą damę doceniła Agatę Dudę, żonę obecnego prezydenta. „Myślę, że pani Agata Kornhauser-Duda spełnia swoją funkcję jak potrafi najlepiej. Robi wiele dobrych rzeczy, mimo że nie są one nagłaśniane. Skupia się na cichych działaniach, a wiem, że takie podejmuje.” – mówiła Bosak.

Żona lidera Konfederacji odniosła się także do debaty dotyczącej aborcji. „Radykalne środowiska lewicowe i feministyczne postulując rozpowszechnianie prawa do aborcji pod kłamliwymi, zafałszowanymi hasłami o opresji kobiet, bardzo manipulują społeczeństwem, szczególnie kobietami. To jest uprawianie propagandy zastraszania ich, mówiąc, że ich prawa i wolności zostaną ograniczone.” – mówiła Karina Bosak.

„Głównym postulatem tych środowisk nie jest nawet utrzymanie obecnego tzw. kompromisu, który jest szkodliwy, ale nieograniczony dostęp do procedury aborcyjnej, uśmiercającej nienarodzone dzieci. One działają wbrew interesowi kobiet i tak naprawdę promują ich uprzedmiotowienie w społeczeństwie. Gdzie staną się przedmiotem do bezkarnego wykorzystania, bez żadnych konsekwencji, tylko na swoją szkodę. I wmawiają im, że to jest wolność kobiet.” – dodała Bosak.

Źr. kobieta.wp.pl