Nowy król Wielkiej Brytanii Karol III przybył w piątek do Londynu. To pierwszy raz od momentu, kiedy objął tron. – Przez całe życie Jej Królewska Mość, Królowa, moja wspaniała matka była inspiracją oraz przykładem dla mnie i całej rodziny – powiedział w swoim pierwszym orędziu. Monarcha wyszedł również do ludzi zgromadzonych przed bramami Pałacu Buckingham.

Elżbieta II zmarła w czwartek w wieku 96 lat. Królowa Wielkiej Brytanii zasiadała na tronie od 1952 roku. Zgodnie z prawem jej następcą został najstarszy syn – Książę Karol, obecnie Karol III.

Nowy monarcha przybył do Londynu w piątkowe popołudnie. Na miejscu znajdował się tłum Brytyjczyków, gromadzących się przed Pałacem Buckingham od czwartku. Król wraz ze swoją żoną Camilą.

Karol III podszedł do ludzi i rozmawiał z nimi. Następnie oboje przeszli wzdłuż ogrodzenia pałacu, gdzie leży mnóstwo kwiatów przynoszonych przez ludzi opłakujących królową Elżbietę II.

Wieczorem, o 18.00 czasu londyńskiego, nowy monarcha wygłosił swoje pierwsze orędzie. -Przez całe życie Jej Królewska Mość, Królowa, moja wspaniała matka była inspiracją oraz przykładem dla mnie i całej rodziny. Czujemy teraz największy dług, jaki rodzina może mieć wobec matki. Za miłość, kierowanie, zrozumienie, uczucie i przykład – powiedział.

– Obok mojego osobistego głębokiego smutku i uczucia całej rodziny, razem z tak wieloma z was w Zjednoczonym Królestwie i na całym świecie czujemy głębokie poczucie wdzięczności za ponad 70 lat, gdy moja mama służyła narodom tak wielu miejsc – dodał.

W swoim orędziu, Karol III zwracał uwagę, że Elżbieta II poświeciła swoje życie narodowi. Podkreślał także, jak ważna jest pamięć o zmarłej monarchini. Następnie wygłosił przysięgę swoim poddanym.

– Uroczyście przysięgam, że przez cały czas, który Bóg mi jeszcze da, będę stał na straży zasad konstytucyjnych leżących w sercu naszego narodu. Niezależnie od tego, gdzie mieszkacie, niezależnie skąd pochodzicie i jakie są wasze przekonania, będę wam służył z lojalnością, szacunkiem i miłością, tak jak to czyniłem to przez moje życie – powiedział.