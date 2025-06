Z całą pewnością Donald Tusk nie jest dobrym premierem i o tym mówiłem – podkreśla Karol Nawrocki w rozmowie z wPolsce24. Prezydent-elekt powiedział, co – jego zdaniem – powinna zrobić koalicja, żeby rząd przetrwał.

Karol Nawrocki po zwycięstwie w wyborach prezydenckich udzielił wywiadu telewizji wPolsce24. Podczas rozmowy poruszył m.in. wątek przyszłej współpracy z rządem. Na początku od razu odciął się od obecnego szefa rządu. – Z całą pewnością Donald Tusk nie jest dobrym premierem i o tym mówiłem – podkreślił.

– Jeżeli koalicja chce przetrwać, to chyba powinna zmienić premiera, bo widzą, że ten projekt z Donaldem Tuskiem proponuje Polakom nienawiść zamiast realnego rządzenia – dodał.

Karol Nawrocki o współpracy z rządem

Co ciekawe, Nawrocki nie wyklucza, że na pewnych polach będzie gotowy do współpracy. – W sprawach dobrych dla Polaków, na które Polacy czekają, jestem gotowy do tego i jako prezydent będę gotowy do tego, żeby siedzieć przy jednym stole z premierem polskiego rządu powiedział.

Następnie kolejny raz podkreślił, że jest bardzo krytyczny do premiera Tuska. – Według mojej opinii nie służy dobrze Polsce i w zakresie finansów publicznych i łamania naszych aspiracji i marzeń, ale z całą pewnością są pewne rzeczy, na które czekają Polacy – ocenił.

Nie no, do jasnej cholery, nie mogę z nim!



Prezydent Elekt RP, Karol Nawrocki na PIERWSZE pytanie telewizji wPolsce24, czy odespał i wypoczął…



…odpowiedział że nie, bo dużo roboty przed nim z budową Kancelarii wpierw, ale ma akumulatory naładowane przez kampanię.



xDDDDDDDD pic.twitter.com/O9slS02Khk — Max Hübner (@HubnerrMax) June 5, 2025

Nawrocki odniósł się również do podziału, który wyostrzył się jeszcze bardziej podczas minionej kampanii. – Smutny jest obraz Polski, bo to są zgliszcza w wielu instytucjach państwowych wykorzystanych do kampanii wyborczej. Refleksje różnych organizacji o tym, że na te wybory wpływano także za sprawą kapitału zagranicznego – powiedział.

– Ja teraz myślę o tym, jak Polskę przywrócić do takiej kondycji, w której ludzie ufają instytucjom państwa polskiego i w których nie rządzi strach – dodał.

