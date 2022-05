Karolina Pajączkowska pojechała niedawno na Ukrainę, by tam relacjonować aktualne wydarzenia na antenie Telewizji Polskiej. Pod wrażeniem jej pracy jest znany między innymi z Porannych Rozmów na antenie RMF FM Robert Mazurek, który poświęcił jej swój wpis na Twitterze.

Robert Mazurek w mediach społecznościowych bardzo rzadko pisze o polityce. Dziennikarz, znany między innymi z prowadzenia Porannej Rozmowy na antenie RMF FM, tym razem zrobił wyjątek. A przyczyną okazała się Karolina Pajączkowska, która jakiś czas temu pojechała na Ukrainę, by stamtąd relacjonować bieżące wydarzenia na antenie Telewizji Polskiej.

Jak się okazuje, Robert Mazurek nie kryje podziwu dla pracy dziennikarki. „Wiadomości oglądam z zawodowego obowiązku i dla beki, ale… z rosnącym zdumieniem oglądam materiały Karoliny Pajączkowskiej z Charkowa. Zero propagandy, takt, wyczucie, świetne zdjęcia. Pokazała to, co trzeba. Niewiarygodne, jak ona się tam uchowała” – napisał.

Trzeba przyznać, że komplementy z ust tak uznanego w naszym kraju dziennikarza z pewnością mogą podbudować. „Jeśli p. Karolinie nie przyjdzie do głowy kariera celebrytki – co, zdaje się, jej grozi – to będzie z niej naprawdę świetna dziennikarka” – dodał.

Źr.: Twitter