Od czwartku 16 kwietnia rząd wprowadził na terenie Polski obowiązek zakrywania ust i nosa. Niekoniecznie trzeba do tego wykorzystywać maseczki, mogą być również szaliki lub chusty. Nieprzestrzeganie obowiązku wiąże się z karami, choć w pierwszych dniach policja podejdzie do sprawy łagodnie.

Początkowo policja zamierza podchodzić do nowych przepisów z dystansem. Rzecznik komendy stołecznej policji Sylwester Marczak powiedział dziennikarzowi RMF FM Pawłowi Balinowskiemu, że na razie osoby, które nie zasłonią ust i nosa, będą pouczane. Policjanci rozdadzą też darmowe maseczki bezdomnym.

Jednak gdyby ktoś z pouczanych zachowywał się agresywnie w stosunku do funkcjonariuszy, to musi się liczyć z poważnymi konsekwencjami. Za brak maseczki lub innego zakrycia twarzy grozi mandat 500 zł. Na tym nie koniec, bo sanepid może nałożyć nawet kilkutysięczną grzywnę.

Radio RMF FM powołuje się również na Sebastiana Glenia z małopolskiej policji, który wypowiedział się podobnie. „Niewykluczone, że w pierwszym dniu obostrzeń będziemy pouczać. Oczywiście decyduje policjant podejmujący interwencję. Może zastosować mandat do 500 zł, w skrajnych przypadkach skierować wniosek o ukaranie do sądu, czy nawet powiadomić sanepid – ale myślę, że to w sytuacji, gdy ktoś będzie nagminnie łamał te zakazy. Sanepid może tu zastosować nawet do 30 tys. zł kary.” – wyjaśnia.

Jeśli policjanci będą chcieli nas skontrolować i zażądają odsłonięcia twarzy, jesteśmy zobowiązani to uczynić.

Źr. rmf24.pl