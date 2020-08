Wzrost wykrywanych przypadków koronawirusa w Polsce sprawia, że niektórzy rodzice zastanawiają się, czy posłać swoje dzieci do szkół 1 września. Jednak za taką decyzję mogą słono zapłacić. „Rzeczpospolita” informuje, że strach przed COVID-19 nie jest wystarczającą przesłanką uzasadniającą pozostawienie dzieci w domach. Grozi za to bardzo wysoka grzywna.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało, że uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej w szkołach już od 1 września. – Chcemy, by dzieci mogły bezpiecznie wrócić do szkół. Chcemy, by od 1 września zajęcia odbywały się tradycyjnie – zapowiadał szef MEN Dariusz Piontkowski, kilka tygodni temu.

Z kolei resort zdrowia zaproponował trzy możliwe modele prowadzenia zajęć. Pierwszy z nich – tradycyjny – oznacza normalne prowadzenie zajęć we wszystkich szkołach. Jednak dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii szefa lokalnego sanepidu będzie mógł skorzystać z dwóch dodatkowych wariantów: ograniczyć częściowo, lub w znacznym stopniu model nauczania. Oczywiście będzie to możliwe, jeśli uzna, że w danym regionie ryzyko zakażenia jest wyższe niż w pozostałej części kraju.

Wzrost liczby wykrywanych przypadków koronawirusa sprawia jednak, że niektórzy rodzice są zaniepokojeni perspektywą wznowienia roku szkolnego. Czy obawy o zakażenie koronawirusem mogą uzasadniać pozostawienie dziecka w domu?

Zamierzasz pozostawić dzieci w domach z powodu koronawirusa? Możesz otrzymać grzywnę

Piątkowa „Rzeczpospolita” informuje, że odpowiedź jest negatywna. Dziennikarze, powołując się na Ministerstwo Edukacji Narodowej donoszą, że dzieci będzie można pozostawić w domu jedynie wówczas, jeśli istnieją wyraźne przeciwwskazania zdrowotne (np. objawy infekcji lub choroby przewlekłe). Innym powodem pozostawienia dziecka w domu jest kwarantanna członków jego rodziny.

Osoby, które pozostawią dziecko, z samej tylko przed COVID-19 muszą się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Służby mogą potraktować sytuację, jako uchylanie się od realizacji tzw. obowiązku szkolnego. Nieobecność dziecka w szkole przez co najmniej dwa tygodnie, może skutkować decyzją samorządu o nałożeniu grzywny w wysokości do 10 tysięcy złotych na rodziców.

Źródło: „Rzeczpospolita”/ rp.pl