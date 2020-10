Dwa samoloty zderzyły się na terytorium środkowo-zachodniej Francji. W jednym podróżowały dwie, a w drugim trzy osoby. Niestety, nikt nie przeżył katastrofy.

Do tragedii doszło w sobotę po południu w okolicach Tours we Francji. W powietrzu zderzył się zaliczany do ultralekkich samolot z maszyną Diamond DA40. Jednym samolotem leciały dwie, a drugim trzy osoby.

Maszyny spadły na ogrodzony teren domu w miejscowości Loches, zlokalizowanej około 46 kilometrów na południowy-wschód od Tours. Szczątki większego samolotu znajdowano nawet 100 metrów dalej.

Agencja AFP poinformowała, że nikt nie przeżył katastrofy. W akcji ratowniczej brało udział 50 strażaków. Policja wszczęła już dochodzenie w sprawie, trwa badanie okoliczności tragedii oraz ustalanie personaliów ofiar.

Źr.: Radio ZET