Katastrofa w kopalni Sobieski w Jaworznie spowodowała śmierć co najmniej 4 górników. Do tragedii doszło we wtorek po godzinie 15. Na dole przebywała 6-osobowa grupa górników zajmujących się płukaniem rurociągu. W pewnym momencie doszło do tragedii.

Dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego poinformował we wtorek, że na terenie kopani Sobieski w Jaworznie doszło do katastrofy, w której życie stracili górnicy.

„O 15:30 sześcioosobowaa brygada była wyznaczona do płukania rurociągu podsadzkowego w pochylni dziewiątej, pokładu 209 na poziomie 500” – przekazał Piotr Strzoda. Podczas ich pracy nastąpiło niekontrolowane wypłynięcie wody, które rozerwało rurociąg i spowodowało śmierć pracowników.

Jak informuje Interia, wstępne informacje wskazują, że podczas zdarzenia zginęły cztery osoby. Dwie pozostałe pozostają przytomne, przy czym jedna nie doznała żadnych obrażeń. Poszkodowanym pomocy udziela lekarz, który przebywa na miejscu.

Poprzez media społecznościowe do sprawy odniósł się prezydent Jaworzna Paweł Silbert. „Dotarły do mnie tragiczne wiadomości o wypadku w jaworznickiej kopalni Tauron Wydobycie ZG Sobieski. Trwa akcja ratunkowa, służby pracują. Niestety wśród poszkodowanych są ofiary śmiertelne… Wyrazy współczucia dla rodzin górników” – napisał.

Źr. Interia; Polsat News