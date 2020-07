Strażacy zdołali opanować ogień, jakim rano zajęła się zabytkowa katedra w Nantes we Francji. Śledztwo w sprawie pożaru wszczęła prokuratura, która podejrzewa, że do zdarzenia mogło dojść na skutek „aktu kryminalnego”. Na oficjalne ustalenia będziemy musieli jeszcze poczekać.

Lokalne służby o 7.44 odebrały informację, że płonie katedra w Nantes. Na miejsce wysłano 60 strażaków. Straż pożarna potwierdza, że sytuacja jest poważna. Media poinformowały, że płomienie udało się opanować około godziny 10:00. Z wnętrza budynku nadal wydobywa się jednak gęsty dym.

Un incendie ravage la cathédrale de #Nantes depuis ce matin.

Une horreur…

Bravo aux pompiers luttant âprement pour limiter les dégâts !

Comme pour #NotreDame, interdiction absolue de s’interroger sur l’origine de l’incendie sous peine de complotisme.

C’est encore un accident. pic.twitter.com/VkdVxMngZb — Jean MESSIHA (@JeanMessiha) July 18, 2020

Strażacy informują, że największych szkód doznały organy i piedestał, na którym te się znajdują. Grozi on zawaleniem, więc jeszcze dzisiaj służby zajmą się jego wzmocnieniem. Zniszczeniu uległy także witraże. Na miejscu pracuje w tej chwili ponad 100 strażaków.

Miejscowa prokuratura już wszczęła śledztwo w sprawie pożaru. Według niej, wiele wskazuje na to, że chodziło o akt kryminalny. Nie jest to oficjalna informacja, ale wiele wskazuje na to, że katedra w Nantes stała się celem podpalenia. Śledczy zwracają uwagę, że pożar rozpoczął się w trzech miejscach jednocześnie: Koło organów, które zostały zniszczone przez płomienie, oraz po obu stronach głównej nawy.

