Kazik Staszewski został zapytany w programie „Hejt Park” o najlepszego prezydenta RP po 1989 roku. Popularny muzyk udzielił szybkiej odpowiedzi Robertowi Mazurkowi. Kogo wskazał?

Kazik Staszewski był gościem programu „Hejt Park”. Prowadzący Robert Mazurek zadał mu kilka pytań o charakterze politycznym.

Wokalista „Kultu” przyznał, że podchodzi z wielką rezerwą do polityki. – Jestem krytycznie nastawiony do władzy, którą mamy teraz, ale tak samo krytyczne podejście mam do opozycji. To tacy sprawni inaczej – podkreślił.

W pewnym momencie Mazurek zapytał o najlepszego polskiego prezydenta po 1989 roku. Kazik nie zastanawiał się długo nad odpowiedzią. – Lech Kaczyński – odparł.

Muzyk odniósł się dosadnie do działań Władimira Putina. Według Kazika, prezydent Rosji może nie ponieść konsekwencji swoich zbrodniczych działań. – Wspomnisz moje słowa, ale temu bandycie znowu się upiecze. Chyba, że ktoś z dworu uzna, że można go usunąć. I to nie dlatego, że ceni wolność, bo Rosjanie nie myślą takimi kategoriami, ale dlatego, że Putin to najbogatszy człowiek świata i tam jest masa pieniędzy do ukradzenia – stwierdził.

Wokalista nie ma wątpliwości, że kluczową rolę mogą odegrać pieniądze. – Biznes wróci do działania jak zawsze. Pytanie tylko o to, ile jeszcze ofiar, ile to będzie trwało i czy my odłamkiem dostaniemy – stwierdził.

W trakcie programu wykonał słynną piosenkę Kultu „Sowieci”.