Niezwykłą historią podzieliła się w mediach społecznościowych Megan King, kelnerka jednej z restauracji w Stanach Zjednoczonych. Wraz z napiwkiem, otrzymała ona od klientki krótki liścik, który sprawił, że zalała się łzami.

Swoją historią Megan King podzieliła się w mediach społecznościowych, a także w rozmowie z „Newsweekiem”. Jak się okazuje, kobieta pewnej niedzieli obsługiwała około 70-letnią klientkę. Na koniec, ta wręczyła jej napiwek z liścikiem, na którym było napisane: „Dziękuję bardzo za miłą obsługę. To był mój pierwszy raz, kiedy jadłam sama na mieście od śmierci męża. Miałam nadzieję, że uda mi się przez to przejść”.

Kelnerka opublikowała w sieci zdjęcie listu, a także swoją twarz, na której pojawiły się łzy. W rozmowie z „Newsweekiem” opowiedziała o całej sytuacji. „Przyszła mniej więcej w połowie mojej 17-godzinnej zmiany i to było w niedzielę, która zawsze jest bardzo pracowita. Mniej więcej w połowie jej posiłku zaczęło się uspokajać, więc rozmawiałyśmy przez kilka minut. Krótka rozmowa, nic głębokiego. Powiedziała mi, że ma prawie 70 lat i że jej życie trochę zwalnia. Powiedziała, że po prostu chciała wpaść do starego ulubionego miejsca na przekąskę” – stwierdziła.

Kelnerka: „Żałuję, że nie przyjęłam jej cichego zaproszenia”

Kelnerka nie ukrywała, że z perspektywy czasu żałuje, że nie poświęciła klientce więcej czasu. „Z perspektywy czasu żałuję, że nie przyjęłam jej cichego zaproszenia. Myślę, że tego właśnie chciała, patrząc wstecz. Ciągle na mnie patrzyła, więc założyłam, że coś jest nie tak z jej posiłkiem lub że czegoś potrzebuje. Myślę, że w pewnym sensie tak było. Potrzebowała, by ktoś jej wysłuchał” – powiedziała.

Kobieta nie ukrywała, że po otrzymaniu listu potrzebowała chwili, by dojść do siebie. „Gdy tylko przeczytałam, że straciła męża, przepadłam. Musiałam skorzystać z toalety, aby zebrać się na tyle, by móc zająć się innymi stolikami, mimo że naprawdę nie miałam czasu na odpoczynek” – dodała.

Żr.: o2, Twitter