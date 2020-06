Śląsk Wrocław podczas wyjazdowego spotkania pokonał Wisłę Płock wynikiem 2:1. Choć mecz odbył się bez udziału publiczności, to goście mogli liczyć na nieoczekiwane wsparcie. Pewien kibic Śląska Wrocław przyjechał bowiem do Płocka i na miejscu wynajął podnośnik, dzięki czemu widział, co dzieje się na boisku.

Informację o zdarzeniu podali administratorzy oficjalnego profilu klubu ze stolicy Dolnego Śląska. „Śląsk Wrocław – miłość na całe życie. Ten kibic pojechał do Płocka i wynajął dźwig w okolicach stadionu, by obejrzeć mecz i kibicować WKS-owi” – czytamy. Na profilu pojawiło się także zdjęcie ukazujące sytuację.

Zachowanie fana Śląska najwyraźniej bardzo spodobało się włodarzom klubu, bo zaczęli go szukać. „Pomóżcie nam znaleźć tego fanatyka! Odezwij się do nas, jeśli to czytasz!” – apelują w sieci.

To co zrobił kibic Śląska nie umknęło uwadze piłkarzy. „Zanim powiem o meczu chcę pozdrowić i podziękować temu kibicowi. Wielki szacunek. To pokazuje, jak bardzo kibice nas wspierają. Czasem od nich obrywamy, bo nam się należy, ale dla takich ludzi jak ten fan warto było dzisiaj wybiegać to spotkanie i wygrać” – cytuje wypowiedź Krzysztofa Mączyńskiego klub na Twitterze.

Klub szybko odnalazł kibica. „Pan Tomasz znalazł się bardzo szybko, bo to wieloletni kibic Śląska, który jak się okazuje był również widziany ostatnio w Gdyni na #ARKŚLĄ. Skontaktujemy się z nim i podziękujemy, doceniając ten niesamowity przykład przywiązania do barw” – czytamy.

